Lutto per il cantante Shalpy. L'artista di Parma, al secolo Giovanni Scialpi, ha annunciato sul proprio profilo Facebook la scomparsa della madre, Giuseppina Orsatti: "La mia #mamma è volata in #cielo questa sera alle 20,18 ‘Mamma il nostro è soltanto un arrivederci Ti ho amato ti amo e ti amerò per il resto della vita’".

