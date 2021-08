Scarlett Johansson di nuovo mamma: è nato Cosmo, il suo secondo figlio

Scarlett Johansson è di nuovo mamma. È stato il marito Colin Jost a confermare il parto, il nome e il sesso del piccolo: è un maschietto e si chiama Cosmo. Nelle scorse ore People aveva dato la notizia della gravidanza tramite il portavoce dell'attrice, Marcel Pariseau.

Ma le indiscrezioni risalgono già a qualche tempo fa. A Page Six, a luglio, delle fonti avevano rivelato che Scarlett e il marito erano elettrizzati per il nuovo arrivo: «Lei è incinta ma l’ha tenuto nascosto, ha mantenuto un profilo molto basso». Ma la notizia era nell'aria: a giugno l'attrice aveva disertato alcuni impegni legati a Black Widow, il suo ultimo film in cui è attrice e produttrice.

APPROFONDIMENTI CINEMA Scarlett Johansson fa causa alla Disney: «Violato il contratto... L'ANNUNCIO Scarlett Johansson e Colin Jost: l'attrice è incinta per... DOPO IL RITORNO DI FIAMMA Jennifer Lopez a New York, avvistata la cantante sulle vie dello... SPETTACOLI Scarlett Johansson: «Pensavo che questo film su Black Widow non... GOLDEN GLOBE Golden Globe, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo contro i membri del...

Scarlett Johansson fa causa alla Disney: «Violato il contratto che ho firmato per Black Widow»

I due si sono conosciuti nel 2006 ma solo nel 2020 si sono sposati, dopo tre anni di frequentazioni. Anche lui è un attore ma è conosciuto soprattutto come autore e sceneggiatore del Saturday Night Show. Per Scarlett Johansson è il terzo marito: il primo è stato Ryan Reynolds, il secondo Romain Dauriac (da cui ha avuto la prima figlia Rose Dorothy).