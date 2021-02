Sara Carbonero parla dopo l'operazione per il tumore alle ovaie: «Ecco come mi sento»

Sara Carbonero, giornalista spagnola e moglie del leggendario ex portiere Iker Casillas, parla per la prima volta dopo l'operazione. L'intervento si era reso necessario a causa della recidività del tumore alle ovaie che l'aveva colpita nel 2019.

Dopo l'operazione, Sara Carbonero è tornata subito al lavoro: la giornalista, da qualche tempo, è tra i conduttori di un programma di Radio Marca, l'emittente radiofonica del giornale sportivo madrileno. Proprio qui sono arrivate le prime parole dopo l'intervento: «Come mi sento? Adesso benissimo, davvero. Sono molto felice di essere tornata a lavorare. All'inizio mi sentivo piuttosto scombussolata, ma ora sto bene».

In un post su Instagram, pubblicato per celebrare il ritorno al lavoro, Sara Carbonero ha poi offerto ai follower una riflessione condivisa con i membri dei Tu Otra Bonita, il gruppo musicale ospitato in radio: «La parola Covid sta assorbendo tutto ma la vita è troppo bella perché una singola parola annulli tutto il resto. Di vita ce n'è una sola».

