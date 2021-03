Sara Carbonero e Iker Casillas si sono separati, le indiscrezioni della stampa spagnola: ecco cos'è successo

Se fino a un mese fa la coppia formata da Iker Casillas e Sara Carbonero sembrava forte e unita, oggi l'incantesimo sembra davvero finito. Secondo la rivista di gossip Lecturas, infatti, che ha realizzato il servizio in esclusiva, i due si sono separati di comune accordo. Soltanto lo scorso 12 febbraio i due lasciavano, insieme, la clinica dell'Università di Navarra, in Spagna, dove la giornalista era ricoverata per una delicata operazione. Subito dopo essere stata dimessa, scrive Lecturas, la coppia ha pranzato al ristorante in compagnia di Isabel Jimenez, grande amica di Sara Carbonero.

Dopo il pranzo, però, Casillas ha lasciato le due amiche da sole e i due sono rincasati separatamente. Ma c'è di più: sembra che l'ex portiere - ormai da settimane - non vive con la moglie. Il che fa pensare che la loro rottura sia precedente all'operazione della giornalista, a cui è stato diagnosticato un tumore alle ovaie: secondo i media spagnoli, la ormai ex coppia intende restare in buoni rapporti. La loro relazione, infatti, è sempre stata molto intensa e affettuosa: nel 2019, infatti, le tenere foto dei due che si stringevano in ospedale, dopo l'infarto che aveva colpito il portiere, avevano commosso il web.

