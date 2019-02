Ultimo a cena con Venditti, Antonello lo prende in giro: «Ormai tu ti chiami... Secondo»

di Veronica Cursi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metti una sera a cena due romani doc, la partita della Roma alla tv e un piatto di bucatini all'amatriciana. Se poi questi due romani si chiamano Antonello Venditti a fine serata non si può non parlare di musica e soprattutto di Sanremo . Dopo le polemiche, la bufera social per la vittoria di Mahmood e le esternazioni in sala stampa, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, stavolta però ci ride su. Stuzzicato proprio dal collega amico che lo prende in giro in un video su Instagram.«Ultimo? Ormai ti chiami secondo - scherza Venditti - Menomale che c'hai un amico come me!». Poi Antonello si rivolge ai fan del giovane cantante: «È fichissimo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore. Sta per uscire una canzone meravigliosa. Sarà una bomba. Non ha niente a che vedere con quella cosa che è arrivata seconda a Sanremo. Questa è una canzone che spacca, un po' vendittiana».Per chi non lo sapesse, Ultimo ha infatti da poco annunciato l’uscita di un pezzo scritto e cantato esclusivamente in dialetto romano. Com'è finita la cena? A Taralucci e vino, sulle note di "Notte prima degli esami".