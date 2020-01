Samanta Togni: «A febbraio sposo Mario Russo e lascio Ballando con le stelle»

Samanta Togni lascia "Ballando con le stelle" si sposa con un chirurgo plastico conosciuto due mesi fa. «Tutto è stato fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena». Samanta Togni racconta in esclusiva a Gente, in edicola da domani, la sua storia d'amore con Mario Russo, il chirurgo plastico a cui dirà sì il 15 febbraio, con una cerimonia in stile gipsy.

«Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie». E mentre fa le prove dell'abito per il giorno più bello, Samanta fa un annuncio clamoroso: «Lascio Ballando con le stelle. Mi ha dato tantissimo, c'è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no».

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA