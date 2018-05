Avvistato Salvini in Vaticano, ma era solo per far vedere la Sistina al figlio

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Lo sblocco della crisi istituzionale che, ieri, ha portato il leader della Lega a trovare un accordo con il Movimento 5Stelle non ha impedito al leader della Lega, Matteo Salvini, di visitare, nel pomeriggio assieme al figlio la basilica di San Pietro. Senza fare file, evitando la folla, Salvini è entrato da un ingresso secondario e accompagnato all'interno del piccolo stato pontificio, poi su per i giardini vaticani, fino ad entrare nella Cappella Sistina. Una piccola gita che si ritagliato in un pomeriggio complicato per restare un po' di tempo con il figlio che, probabilmente, non aveva mai visitato San Pietro. Finito il tour Salvini è risalito in auto ed è tornato ai suoi impegni, senza allungare oltre la sua permanenza al di là del Tevere con colloqui in Segreteria di Stato.Chi mantiene contatti diretti tra la Lega e il Vaticano è, invece, il numero due, Giancarlo Giorgetti, parlamentare navigato, uomo del dialogo, cattolico praticante ma soprattutto una figura stimata anche dalle opposizioni per essersi guadagnato su campo il merito di saper ascoltare gli avversari, senza denigrarli nè demonizzarli, cercando nel possibile una via intermedia. Uno che ripete spesso che il bene comune resta un orizzonte condiviso. Per questo motivo, anche quando i toni della Lega si erano fatti piuttosto pesanti contro la Chiesa e le gerarchie sulla questione dell'immigrazione, era intervenuto per contenere gli effetti delle bordate leghiste andando a parlare prima con il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e poi, qualche tempo dopo, con il Sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Angelo Becciu. L'importante è tenere canali aperti, specie in un momento in cui l'orientamento prevalente sembra la chiusura e la sordità.