Sabrina Salerno, sexy a 50 anni: «Molestie sessuali? Mi difendevo a schiaffoni»

: ma anche adesso a cinquant’anni, la trevigianaè amatissima e ancora stupenda, come dimostrano le migliaia di fans che può vantare. Oltre 500mila su Facebook, quasi 120mila su Instagram, niente male per una star ormai non più sulla cresta dell’onda, anzi da qualche anno lontana dalle scene.Intervistata da La Verità, Sabrina ha parlato della sua vita, glissando sulla sua carriera giovanile («Non guardo al passato», ha detto) e spiegandoma molto in Francia, Spagna e Polonia. «Qui non ci sono grandi produzioni, in Francia partecipo a un circuito di concerti e show che dura da dieci anni e ha venduto 3 milioni di biglietti. Ho date chiuse fino al 2019. Sono l’unica straniera, anche se canto in francese, mia seconda lingua».Nel suo futuro, anche un nuovo album, con il primo singolo che sarà lanciato a settembre. Ma non un ritorno in Italia, nonostante la trasmissione 80 Special, di Mediaset,«Non ci vado,- le sue parole - In tv vado solo per promuovere qualcosa o se mi danno tanti soldi». Molte proposte anche per i reality: «Mi chiamano continuamente, anche dall’estero. DI recente quattro concorrenti di Pechino Express mi hanno chiesto di far coppia con loro, e ancheperché puoi imparare qualcosa, sarebbe una bella sfida».Sabrina parla anche dell’argomento principe degli ultimi mesi, lenel mondo dello spettacolo: «Ovunque ci sono uomini di potere, la donna è ritenuta il sesso fragile, invece è fortissimo - dice - anche a me è capitato, diverse volte. Ho tirato qualche schiaffone, mi ribellavo come una tigre. Quando non l’ho fatto, ho subìto i comportamenti di una persona manipolatrice,. Avevo 17 anni, sono arrivata al bordo della follia. Depressione, autolesionismo, ho vissuto borderline. Poi poco alla volta ho rielaborato dolore e rabbia, e sono tornata a galla».