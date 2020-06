Sabrina Salerno, foto hot su Instagram: seno e maglietta bagnata. I fan: «Chi dice di non aver fatto zoom è bugiardo»

La trevigiana Sabrina Salerno regala una foto hot ai suoi fan su Instagram e dimostra che per lei il tempo sembra non passare mai. Nell’ultimo periodo la showgirl, leggendaria negli anni ’80, ha pubblica sui social diversi scatti in costume, ma con l’ultima condivisione ha definitivamente conquistato i suoi follower.

Uno scatto che ha il sapore del passato con lei, sempre in grande forma, in canottiera seguita dalla didascalia: “Black And White”, conquistando velocemente diversi like e riempendo la bacheca di commenti positivi, soprattutto da parte del pubblico femminile che la vede “Bella e libera”, mentre quello maschile nota che “Chi dice di non aver fatto zoom e’ un bugiardo”.



Un rapporto con i social molto vivo quello di Sabrina, che ha avuto il suo da fare durante il lockdown da coronavirus: “Chi esagera e mi scrive cose strane lo blocco – aveva raccontato a “I lunatici” sulle frequenze di Rai Radio2 - Questa quarantena deve aver dato un po' alla testa ad alcune persone. C'è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la moglie. Mi mandano cinquanta messaggi al giorno, mi chiamano amore mio, mi chiedono cosa faccio, come sto.



Ma sono dei casi. C'è un cinque percento di persone che blocco, che esagerano e credono che tramite social possano permettersi di dirsi la qualunque. E' una cosa da scemi. Ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati. Con la maggior parte dei follower però il rapporto è di grande rispetto”.



Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA