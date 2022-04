Sabrina Salerno, foto super sexy con il... lampadario: «Si vede?». Sandra Milo risponde così

Ironia e bellezza. La probabilità che l'icona sexy Sabrina Salerno passi in secondo piano rispetto a un lussuoso e brillante lampadario è pari a zero. E i fatti parlano. Su Instagram, la showgirl ha pubblicato diversi scatti fotografici in cui si mostra nella sua bellezza senza tempo, vestita di bianco con una camicia semi trasparente che lascia intravvedere le sue forme sinuose e con i capelli raccolti, e nella didascalia lancia una provocazione ai fan: «Ma...si vede bene il lampadario?» alludendo allo sfondo dietro di lei. Sotto il post, una pioggia di commenti dei follower in delirio: «Bellissima, ma chi lo guarda il lampadario?» si legge e ancora: «Certo tutti guarderanno quello».

Tra i tanti utenti uomini, spicca anche il commento dell'attrice Sandra Milo che ironicamente scrive: «Non credo che qualcuno lo noterà a meno che non si tratti di un arredatore d'interni... Saranno tutti distratti da altro...» riferendosi indirettamente alla bellezza di Salerno. E ancora, tra i tanti fan, più uomini che donne, si legge: «Sei meravigliosamente sexy e bella...ma perché c 'era un lampadario» o «Non mi sono concentrato sul lampadario invero my Queen!!!».