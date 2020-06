Sabrina Ferilli e le flessioni pazzesche: a 55 anni ha il fisico di una ventenne

Ultimo aggiornamento: 11:42

Pergli anni sembrano non passare mai. L'attrice romana, a 55 anni, può vantare un fisico tonico e giovanile e lo ha dimostrato mettendo in pratica alcuni esercizi nella puntata didi ieri sera., che ha sempre affiancato Maria De Filippi negli ultimi appuntamenti dell'edizione speciale di Amici, ieri sera ha avuto vita facile nella sfida con Giorgio Panariello a colpi di TikTok. In pochi secondi, infatti, i due attori, ospiti di Maria De Filippi, dovevano ricreare alcune brevi coreografie: un compito non semplice ma che, nei vari tentativi, è risultato abbastanza esilarante.Quando la situazione si è fatta più seria e competitiva,ha messo in mostra tutte le sue qualità, specialmente nel momento della plank challenge: agilità e resistenza sono quelle di una ventenne. Alla fine anche Eleonora Abbagnato, giudice del programma, non ha potuto fare a meno che assegnarle la SuperCoppa eha scherzato così: «Dateme 'sta coppetta mia...».