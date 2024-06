Rupert Murdoch, in sneakers (a 93 anni) al suo matrimonio: la scelta del 93enne che divide il web

Ormai i matrimoni non spaventano più il magnate Rupert Murdoch, 93 anni, australiano d'origine e statunitense d'azione, convolato a nozze per la quinta volta.

Completamente a proprio agio ormai nel ruolo di sposo, ha detto sì con un look bizzarro: scarpe da ginnastica e smoking elegante nero. Un matrimonio all'insegna della comodità, quello che l'ha unito a Elena Zhukova, 67 anni, biologa molecolare in pensione.

L'abbinamento elegante e casual

La scelta delle sneakers Hoka e dei bizzarri calzini a righe per molti ha cozzato con quella di indossare un classico smoking nero.

Il matrimonio è stato celebrato nell'azienda vinicola Moraga, a Bel Air, in una location che, tra l'altro, dispone di una casa degli anni '20 con 11 camere da letto. Una residenza che tempo fa era di proprietà di Victor Fleming, il regista di Il mago di Oz e Via col vento. Con un patrimonio di 8,26 miliardi di dollari, il magnate avrebbe avuto l'imbarazzo della scelta per le calzature nuziali. Ma indossando le sneakers avrà voluto lanciare una moda "bizzarra" oppure, più semplicemente, ha preferito la comodità senza rinunciare all'abito elegante.

Le reazioni sui social

X è esploso di commenti e opinioni tra chi ha apprezzato la sceta e chi l'ha condannata. Tra chi considera la scarpa elegante un must delllo sposo e chi invece ha apprezzato l'originalità, Murdoch è finito sotto i riflettori degli utenti social.

Le differenti vedute tra chi vede in lui un Rupert molto chic e poco radical che adotta soluzioni punk per sopravvivere alle nozze. E chi, supporter assoluto della scarpa in cuoio con la suola rigida, attesta questa calzatura come irrinunciabile elemento di bon ton nuziale. E poi c'è chi, molto più candidamente, riporta il dibattito infuocato tra rivoluzionari e puristi del wedding dress su un piano più terreno: sposandosi in un vigneto, le sneakers erano una scelta quasi lapalissiana oltre che comoda. A maggior ragione per un novantatreenne, che, a ben pensare, come Joe Biden, cerca di evitare scivoloni sulla scena oltre che cadute di stile a un passo dall'altare. C'è anche chi, giustamente ha appoggiato la scelta del magnete perché adatta alla location e chi, più pratico, l'ha considerata una scelta prudente, data l'età avanzata del miliardario.