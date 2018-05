Royal wedding, ecco dove andranno Harry e Meghan per il loro viaggio di nozze

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I festeggiamenti per le nozze sono finite e orasono pronti a concedersi la loro. La coppia, che ha commosso tutti durante la celebrazione deldovrebbe partire per il. Non ci sono conferme ufficiali, ma tra le tante indiscrezioni questa sembra essere quella più avvalorata.I due novelli sposi andranno in un lodge da sogno, dove vivere a stretto contatto con la natura. Secondo la rivista Travel&Leisure, la coppia reale dovrebbe soggiornare all’Hoanib Valley Camp, una struttura eco friendly con sei tende superlusso da 660 dollari a notte. La location è perfetta per due amanti della natura come loro, ottimo punto di partenza per safari naturalistici fra le riserve private dell'Africa meridionale. Harry, come anche William, sono molto legati all'Africa. Lo stesso anello di fidanzamento di Meghan verrebbe proprio da Botswana.I precedenti royal wedding hanno avuto mete altrettando da sogno: Will e Kate sono volati alle Seychelles, sull'isolotto privato di Fregate, Carlo e Diana fecero una crociera sul Mediterraneo fra Gibilterra, Tunisia, Sardegna, Grecia ed Egitto a bordo dello yatch reale Britannia, mentre Elisabetta e Filippo trascorsero qualche giorno a Broadlands, nell'Hampshire, sulla costa meridionale dell'Inghilterra.