Royal Baby, William si sbottona sul possibile nome del terzogenito e fa trapelare un indizio

Ilsi sarebbe tradito e avrebbe lasciato sfuggire qualche suggerimento sul nome delnato pochissimi giorni fa. William è comparso insieme ad Harry e Meghan in pubblico per un incontro con Sir Jerry Mateparae, Alto Commissario neozelandese nel Regno Unito nell'Abbazia di Westminster, il Decano di Westminster ha scherzato sulattesissimo, dicendo: «Jerry vorrebbe che fosse Jerry» e William ha risposto: «Jerry è un nome forte».Poi Will ha fatto sapere che Kate e il bambino stanno molto bene, ha detto che il piccolo è bravo, li lascia riposare abbastanza la notte e per questo dice di sentirsi molto fortunato. Continuano però le scommesse sul nome Arthur resta il primo tra i favoriti seguito subito dopo da Albert, poi James, Harry e Alexander.I nomi di George e Charlotte sono stati annunciati due giorni dopo la loro nascita, secondo quanto accaduto in passato tra oggi e domani dovrebbbe essere svelato l'attesissimo nome del nuovo nato.