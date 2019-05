Il primo regalo per il figlio di Harry e Meghan viene dalla Germania: cos'è

ita il Royal Baby di Harry e Meghan Markle ha già

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È nato da appena due giorni, ma solo nelle prime ore di vricevuto tantissimi. Dai parenti più stretti alle personalità istituzionali di tutto il mondo, molti hanno deciso di inviare dei doni o comunque di adottare iniziative in onore del primogenito dei duchi di Sussex. Il nonno del bambino, il principe Carlo, ad esempio tornerà dalla visita istituzionale in Germania con un regalo che gli è stato consegnato dal capo di stato tedesco, il presidente della Repubblica Fran-Walter Steinmeier: si tratta di un orsetto di peluche con un bavaglino azzurro. Le prime parole di Steinmeier al principe Carlo sono state queste: «Prima di tutto, mi permetta di congratularmi con lei».In quegli stessi istanti, la compagna di Carlo,, era in visita ad una centro per vittime di violenza domestica e ha ricevuto una tutina realizzata secondo i canoni dell'arte decorativa tedesca, insieme ad un palloncino con la scritta 'Baby boy'. La duchessa di Cornovaglia aveva commentato così: «Appena torniamo in Gran Bretagna lo porterò ai genitori, lo apprezzeranno moltissimo».Come riporta Metro.co.uk, poi, la premier neozelandeseha annunciato che, in onore del 'Royal Baby' di Harry e Meghan, il paese farà una grossa donazione per una onlus che prepara accessori per bambini da destinare alle famiglie in difficoltà, e saranno anche acquistati degli alberi che verranno piantati in tutta la Nuova Zelanda.