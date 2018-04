Royal Baby numero 3, Kate ha già partorito? «Transenne davanti all'ospedale»

Secondo quanto riportano i media britannici, l’ospedale St Mary’s di Londra sarebbe in piena preparazione per il parto della futura Regina d’Inghilterra, con tanto di transenne a bloccare e limitare gli ingressi in ospedale, in vista della prevedibile folla che si accalcherà per l’annuncio.

Royal Baby numero tre, ci siamo quasi: da giorni si vocifera che sia arrivato il momento, per, di dare alla luce il suo terzo figlio con, dopo i piccoli, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.Lo spiegamento di mezzi e il divieto di parcheggio, come documentato dalle foto, possono in effetti far pensare che il lieto momento stia per arrivare: o magari sia già arrivato, considerando che secondo i ben informati il terzogenito sarebbe nato. L’arrivo del terzo principino di casa Windsor, a differenza dei primi due, arriva peraltro in sordina, per via del matrimonio del fratello minore del principe William, Harry, che sposerà Meghan Markle.Del bimbo in arrivo non si sa nulla, nemmeno se sarà in realtà un bambino o una bambina: le agenzie di scommesse hanno anche lanciato le quote sui nomi, daa Victoria o Elisabetta come la bisnonna in caso di una femminuccia,o Philip in caso si tratti di un maschietto. Ma il nome favorito, in assoluto per i bookmakers è quello di, il che fa pensare che potrebbe dunque essere una bimba.