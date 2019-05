Il royal baby è nato? Harry annulla il viaggio in Olanda

di Red web

Il royal baby è già nato? Il principe Harry cambia nuovamente programma e annuncia di avere annullato un viaggio in programma nei Paesi Bassi, alimentando le voci sull'imminente nascita del figlio (o della figlia). La motivazione ufficiale? Imotivi logistici, per favorire gli spostamenti della stampa nel seguire le visite e gli impegni della



Il principe Harry cambia nuovamente programma e annuncia di avere annullato un viaggio in programma nei Paesi Bassi, alimentando le voci sull'imminente nascita del figlio (o della figlia). La motivazione ufficiale? In una nota, il portavoce dei Sussex scrive: «A causa di motivi logistici, per favorire gli spostamenti della stampa nel seguire le visite e gli impegni della Royal Family, abbiamo preso la decisione di rinviare la visita del duca del Sussex ad Amsterdam, programmata per mercoledì 8 maggio 2019».

ANCHEsi recheranno in Germania e l'idea è quella di evitare "sovrapposizioni". Il nuovo programma prevede partenza e ritorno in giornata giovedì e la variazione, ovviamente, è stata associata alla possibilità che, la moglie del principe, stia per partorire. L'indizio delle coperte rosa. Si prevede che Meghan Markle ed Harry annuncino la nascita del loro primo figlio a breve. Il bambino, che sarà il settimo in linea per il trono, era previsto verso la fine di aprile o agli inizi di maggio. Adesso pare che alcune auto di scorta piene di "coperte rosa" siano state avvistate vicino al castello di Windsor. Lo rivela. Tamoor Ali, un cittadino britannico, non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto la Bentley che guidava lentamente prima di imboccare una strada verso, dove si sono ritirati il. Un portavoce di Buckingham Palace ha detto di non aver sentito alcuna notizia dell'arrivo del bambino - ma le notizie potrebbero essere imminenti.