Royal Baby, il piccolo Archie sarà "costretto" a lavorare (a differenza dei cuginetti)

Il piccolo, il figlio dele di, è l'ultimo arrivato nella famiglia reale britannica ed il fatto di essere il settimo in linea di successione al trono non gli garantirà le stesse possibilità riservate ai suoi tre cuginetti. George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate Middleton, lo precedono e avranno una vita senza dubbio diversa, per tanti motivi.Il piccolo, a differenza dei cuginetti, non vivrà a Kensington Palace, ma nella residenza di campagna di Frogmore Cottage. Inoltre, per i primi mesi di vita, non avrà una tata altamente qualificata, come vuole invece la tradizione della famiglia reale: ad occuparsi di Archie, infatti, ci sarà la nonna Doria Ragland, la mamma di Meghan. Solo quando finirà il periodo di maternità di Meghan, per Archie potrebbe arrivare una tata, ma di nazionalità statunitense e quindi non direttamente stipendiata da Buckingham Palace. Come spiega Vanity Fair , poi, il piccolonon avrà le stesse possibilità riservate ai cuginetti: i figli di William e Kate potranno infatti seguire le orme dei genitori e diventare rappresentanti e testimonial di enti istituzionali ed organizzazioni benefiche. William e Kate, ad esempio, hanno fondato due associazioni, Heads Together e Tusk Trust, che si occupano rispettivamente di benessere mentale e salvaguardia dell'ambiente e della fauna in Africa. Senza contare le innumerevoli associazioni benefiche gestite direttamente da Kate e che, tra qualche anno, potranno vedere l'impegno in prima linea dei tre principini.Un'altra differenza sostanziale trae i suoi cuginetti è che il figlio di Harry e Meghan non potrà avere ile molto difficilmente potrà ambire al trono. Questo significa che '' dovrà scegliersi una carriera autonoma, che nulla avrà a che fare col suo titolo nobiliare. Si tratta, d'altronde, della stessa sorte toccata a Beatrice e Eugenia di York, le cugine minori di William e Harry: una lavora per una società hi-tech degli Stati Uniti, l'altra ha un ruolo dirigenziale in una galleria d'arte londinese. E non si tratta di una vera e propria eccezione, se si considera che fino al 2017 William è stato pilota impegnato nell'elisoccorso e che Harry per dieci anni ha servito l'esercito britannico, con tanto di missioni in Afghanistan.