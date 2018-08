Rovazzi e la lite con Fedez: «Soffro, l'amicizia è la cosa più bella»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 11 dischi di platino, 400 milioni di visualizzazioni su YouTube e con un milione e mezzo di followers su Instagram, ci si aspetterebbe chesia ormai una superstar, concentrata sul lavoro e magari dalla vita sregolata e circondato di ragazze. Invece l’artista milanese, intervistato dal Corriere della Sera, svela tutt’altro, compreso il suo forte malessere per l’amicizia finita con Fedez, ex amico del cuore, che aveva condiviso con lui i primi momenti, da Andiamo a comandare in poi.Rovazzi, che nell’ultimo video (Faccio quello che voglio) dialoga con Gianni Morandi dicendo di non avere più idee, parla proprio della sua ispirazione: «Non sono quello che scrive la canzone sotto l’ulivo guardando l’infinito, oggi devi avere un team, uno studio, le sue parole. C’è il pensiero di perdere la voglia, la passione», afferma. In compenso, grazie al successo dei suoi singoli, ha appena comprato casa: «Quanto vale un clic su YouTube? Zero virgola zero, veramente poco - dice - ma l’obiettivo di comprare un appartamento è stato compiuto. E ho potuto investire tantissimo sull’ultimo video, volevo che fosse il biglietto da visita della mia nuova casa di produzione». Non un attico extralusso, ma «una casa normale, con stanza da letto, sala, studio, cucina, due bagni e terrazzo».Poi si passa a, e a Newtopia, la casa di produzione che Rovazzi ha lasciato mettendosi in proprio: «Ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà», dice. «Con J-Ax è tutto a posto - aggiunge, parlando del ‘trio’ la cui terza gamba era Fedez - sul resto non rispondo». E sulle sue parole recenti («Spero che i rapporti si risanino») glissa: «Dipende dal tempo, quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose». Rovazzi non sarà nemmeno al: «Certo che soffro, i rapporti sono la cosa più bella nella vita». E per quanto riguarda la situazione sentimentale, ammette di stare da un anno e mezzo con Karina Bezhenar: «Non sono un romanticone, ci vogliamo bene, siamo insieme. Se arriviamo in albergo non le faccio trovare le rose».