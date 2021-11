Rossano Rubicondi, rivelazione choc a Pomeriggio 5: «Caduto in doccia, si è trascinato verso il telefono per chiamare aiuto»

Nuovi particolari sugli ultimi istanti di vita di Rossano Rubicondi emergono a Pomeriggio 5: dopo la caduta avrebbe provato a chiamare i soccorsi. A comunicarlo l’inviata della trasmissione di Barbara D'Urso in diretta dalla camera ardente di Rubicondi sulla Madison Avenue a New York. Rossano «da solo nel suo appartamento è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto» ha raccontato.

E se l'autopsia ha confermato che Rossano è morto per un tumore, rimangono ancora molti dubbi sulla sua malattia e sulla possibilità che abbia scelto di curarsi con metodi alternativi. A sollevare perplessità è anche Linda Batista ex di Rubicondi che in collegamento a Pomeriggio 5 si dice incredula: «Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene».

Domani alle 12 sempre a Manhattan si celebraranno i funerali in chiesa. Il modello e showman scomparso lo scorso 29 ottobre a 49 anni, aveva espresso la volontà di essere cremato. Le ceneri dovrebbero essere divise a metà tra i genitori di Rossano e l'ex moglie Ivana Trump che «si è presa cura di lui fino alla fine» hanno raccontato gli amici. Per Rubicondi è stata scelta la camera ardente delle celebrità di Hollywood che ha visto le spoglie di star come Rodolfo Valentino, Judy Garland, ma anche della iconica first lady Jackie Kennedy Onassis.