Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni, a luglio le nozze a Roma con il (più giovane) compagno: «Con Mario la passione è accecante»

Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni. Il 7 luglio a Roma la conduttrice convolerà a nozze con il compagno (più giovane) Mario Di Cosmo. «Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all'altare» racconta al settimanale Chi Rosanna che è al suo terzo matrimonio. Cerimonia religiosa, in una chiesa molto significativa per lei, poi il ricevimento con 300 invitati a Palazzo Brancaccio, la stessa location in cui si sono detti Si anche i Maneskin. Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni saranno i testimoni della sposa. Mario Di Cosmo invece avrà accanto a sé due amici storici. «La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai».

Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni: i dettagli delle nozze

I dettagli delle nozze sono stati rilasciati al settimanle di Alfonso Signorini, scelta dell'abito «da sogno» in primis. «Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo», e poi via per il viaggio di nozze tra le isole Pontine con approdo Procida, «il posto del cuore di Mario».

La loro storia

Non solo dettagli di nozze ma anche un racconto dell'amore, Rosanna è un fiume in piena di felicità e ricorda la sua storia con Mario: «A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate - rivela - Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: “Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene.

Chi è il compagno della conduttrice?

Ma chi è il marito di Rosanna Lambertucci? Ex assistente parlamentare, Mario Di Cosmo è molto più giovane di Rosanna Lambertucci. Non ha mai rivelato la sua età, ma ha circa 15 anni in meno e nonostante all'nzio questo per la conduttrice sembrava essere un problema, poi l'amore ha fatto superare ogni cosa. E aggiunge: «La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione» ma il vero segreto per un rapporto duraturo è: «La stima e la fiducia. Senza quest'ultima nulla può durare», parola di Rosanna Lambertucci