Rosanna Banfi presto nonna: «Virginia incinta grazie alla procreazione assistita. A 27 anni è andata in menopausa precoce». Il racconto in tv

Rosanna Banfi presto nonna. La figlia di Lino Banfi lo ha raccontato da Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda giovedì 4 luglio su Rai2: sua figlia Virginia aspetta un bimbo. «Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita - ha spiegato l'attrice -.

Una malattia quella di Virginia Leoni che lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa. «Lei è in menopausa precoce. È una situazione definitiva. Mi spiace»: con questo messaggio inviato sul suo cellulare Virginia Leoni, 30 anni, figlia di Rosanna Banfi e nipote di Lino, ha scoperto – seppur giovanissima – che le possibilità di rimanere incinta erano nulle. «Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva. Era ottobre del 2020 – racconta – ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi».

Virginia e Pietro Leoni sono i due figli di Rosanna Banfi, nipoti amatissimi di Lino Banfi. La primogenita, Virginia Leoni, è nata nel 1993 un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Rosanna Banfi e Fabio Leoni, mentre il fratello minore Pietro è nato nel 1998. Virginia Leoni, si è sposata nel 2021 dopo circa 8 anni di fidanzamento con Gianluca De Marco.