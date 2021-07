Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e le polemiche social: «Mi mostro in bikini che vi piaccia o meno!»

Le critiche al suo corpo non fermano Rosalinda Cannavò, protagonista del Grande Fratello Vip 2021, che in vacanza in Sicilia assieme al fidanzato Andrea Zenga decide comunque di posare in costume sul social: «Mi mostro in bikini – ha annunciato ai follower - che vi piaccia o meno».

GF Vip, Rosalinda Cannavò e le polemiche social: «Mi mostro in bikini

Rosalinda Cannavò risponde agli hater con uno scatto in bikini e una lunga didascalia, in cui controbatte alle critiche ricevute per il suo fisico: «Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico – ha scritto sul social - Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente. E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi».

I canoni estetici per Rosalinda Cannavò non sono tutto: «Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima. In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno».