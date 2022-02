Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nozze in vista: l'anello fa impazzire i fan

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prossimi alle nozze. È stata la stessa Adua Del Vesco (nome d'arte) a sfoggiare una “vera con sedici brillanti” (come si legge nel post) che ha ricevuto in regalo dal suo fidanzato il giorno di San Valentino, sul profilo instagram di Chi. L'attrice ora alla conduzione di Casa Chi è raggiante e i fan vanno in tilt.

APPROFONDIMENTI PERSONE Nicolò Zenga, nozze senza familiari: lite con il fratello... STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda».... GF VIP Adua Del Vesco, Andrea Zenga e la foto con l'anello di Rosalinda... TELEVISIONE Dayane Mello lo rifà: il bacio alla sosia di Rosalinda... TELEVISIONE Rosalinda Cannavò a Verissimo: «Dopo aver detto ti amo a... SOCIAL Gf Vip, live dalla casa trasmesso in differita: il montaggio... GF VIP GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda hot sotto le coperte, insulti sul... CANALE 5 Gf Vip, Rosalinda e Dayane litigano pesantemente: amicizia finita?... TELEVISIONE Dayane Mello contro Andrea Zenga: cosa ha detto stanotte

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto sposi

«Sono felicissima per loro, sono una coppia fantastica e speciale!!». Così al loro primo anniversario arriva un bellissimo anello di fidanzamento che Andrea ha donato alla sua Rosalinda il 14 febbraio durante una romantica vacanza trascorsa a Firenze. E ora tutti sognano già il matrimonio.

Nicolò Zenga, nozze senza familiari: lite con il fratello Andrea? Interviene papà Walter: «Sono fatti nostri»

Da Adua a Rosalinda la trasformazione dell'attrice

Sembrano lontanissimi i tempi in cui all'anulare sinistro della mano di Adua c'era un gioiello di Giulianoi suo ex fidanzato. L'esperienza del Gf Vip per l'attrice è stata una riscoperta di se stessa. Dopo essersi lasciata alle spalle un nome artistico e un fidanzamento che non andava, Rosalinda è rinata superando la paura delle critiche e lo ha fatto nelle braccia di Andrea Zenga.

Dayane Mello lo rifà: il bacio alla sosia di Rosalinda Cannavò al reality A Fazenda

La reazione dei fan

«Grazie Andrea hai reso Rosi la donna più felice del Mondo». I telespettatori hanno da subito amato questa coppia e continuano a fare il tifo per loro, e anche noi. «A quando le nozze?», ecco cosa si chiedono ora i follower, che per il momento restano senza risposta.