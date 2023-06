Rosa Perrotta, lo scontrino del pranzo in piazza a Lugano: «Ma quanto mi costa?». Ecco quanto ha speso

Quanto costa mangiare in piazza a Lugano? Ce lo spiega Rosa Perrotta, che ha pubblicato nelle sue stories di Instagram il menù del pranzo in compagnia del marito e dei figli. L'influencer ed ex tronista di Uomini e donne mostra ai suoi fan lo scontrino con il conto, ma prima il sondaggio ai follower: «Quanto spendo per...?».

Scopriamo insieme cosa hanno ordinato e quanto ha speso Rosa Perrotta nella città svizzera.

Conto "salato" per Rosa Perrotta

La giornata fuori porta a Lugano per la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in compagnia dei loro bambini, è costata un po' cara all'ex tronista di Uomini e Donne. Rosa Perrotta ha, infatti, chiesto ai suoi fan quanto avrebbe pagato per il suo pranzo nella piazza della città a sud della Svizzera: il conto sarà stato all'altezza delle aspettative?

Menù e conto di Rosa Perrotta per un pranzo a Lugano

Il menù comprendeva un maxi toast, un club sandwich con il pollo e uno con il tonno, una piadina al pollo e una con formaggio affumicato, della frutta, una spremuta del succo d'arancia, una piccola bottiglia d'acqua e una birra alla spina media. A vedere le immagini sembrava davvero tutto squisito. Ma ad essere un po' salato pare fosse solo il conto: circa 150 euro il totale. Un prezzo che, per la location e per la quantità e qualità del cibo, merita di essere tale?