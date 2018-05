Wedding party giallorosso, Lorenzo Pellegrini sposa la sua Veronica: tra gli invitati Totti e De Rossi

di Gianluca Lengua

Un matrimonio da favola a due passi dal Colosseo, tra le rovine romane in cima al colle Celio: in pieno centro Lorenzo Pellegrini e la sua compagna Veronica Martinelli hanno pronunciato il sì nella chiesa di San Giovanni e Paolo davanti a quasi 200 invitati. A dicembre la proposta di matrimonio, ieri le nozze, ma senza viaggio immediato perché oggi Pellegrini raggiungerà la Nazionale di Roberto Mancini.

Ieri, però, grande festa: dopo il sì in chiesa, brindisi e balli per tutti a Villa Miani. Presenti, oltre alle famiglie e agli amici storici degli sposi, anche De Rossi, Florenzi, El Shaarawy, Defrel, Bruno Conti, Totti, Vito Scala, i team manager Gombar e De Sanctis e Di Francesco col suo staff. Tanti anche i calciatori arrivati da tutta Italia: Berardi, Politano, Sensi, Peluso, Ragusa, Missiroli, Aquliani e il dg del Sassuolo Carnevali. Non solo: a festeggiare Lorenzo e Veronica anche Gagliardini, Cataldi, D’Alessandro, Andrea Conti, Calabresi, Benassi e Bernardeschi.

