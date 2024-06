Rocio Munoz Morales e il matrimonio con Raoul Bova: «Non glielo chiederò mai»

Protagonista del podcast di Diletta Leotta è stata Rocio Munoz Morales. L'attrice è fidanzata con Raoul Bova da 12 anni e con lui ha anche due figlie: Luna e Alma, eppure nessun matrimonio. E a Mamma Dilettante Rocio ha spiegato il motivo: «Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali.

Ma l'amore tra i due attori non si è mai spento: «Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui».

La loro storia

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si conosciuti sul set del film Immaturi - Il Viaggio. «on ho mai pensato che sarebbe diventato il papà delle mie figlie e che mi sarei trasferita in Italia insieme a lui – ha speigato a Diletta Leotta - Era un uomo bellissimo, serio, professionale, non sapevo che fosse un attore famoso in Italia. C'è voluto anche del tempo prima di fidanzarci. Ci amiamo per quello che siamo e, anche nei momenti in cui abbiamo fallito, ci siamo rinnamorati»