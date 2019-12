Rocco Siffredi con Chico Forti, l'appello a Beppe Grillo e Rocco Casalino: «Quando mi hai chiamato io ti ho aiutato ora...» VIDEO

Rocco Siffredi lancia un appello per Chico Forti, l'italiano che nel 2000 fu condannato negli Stati Uniti all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike. L'inchiesta delle Iene a firma di Gaston Zama ha riportato alla luce un caso che vede Chico Forti in carcere da 20 anni a Miami per un delitto che potrebbe non aver commesso. L'attore hard per gli auguri di Natale social ha deciso di indirizzare un messaggio, chiedendo in particolare a Rocco Casalino, consigliere del premier Conte, e Beppe Grillo di muoversi per la sua liberazione.

«Io ero negli Stati Uniti, facevo l'attore hard, sento questa notizia pazzesca di questo ragazzo arrestato - racconta in un video Rocco Siffredi - Si diceva che Chico Forti avesse assassinato qualcuno su una spiaggia, ma io dico: non è possibile, ma è quel bravo ragazzo...". Io Chico lo avevo completamente dimenticato fino a qualche mese fa quando vedo Gaston Zama che nel servizio delle Iene riporta alla luce questa storia pazzesca. Io sono qua come Rocco Tano, come Rocco Siffredi, ho tanti follower e vi chiedo di fare qualcosa per questo ragazzo. Se non lo tiriamo fuori da lì ora non lo tireremo mai più fuori. La madre che è ancora in vita per questo ragazzo è molto molto anziana e resta in vita per lui».

«Mi appello a tre persone: il primo in assoluto è Rocco Casalino - dice ancora Siffredi - È una persona influente, consigliere di Giuseppe Conte. Rocco mi hai chiamato dopo due anni che sei uscito dal Grande Fratello, mi ha chiesto un consiglio e io te l'ho dato. Oggi io ti chiedo col cuore, tu insieme a Beppe Grillo, voi potete fare qualcosa per Chico che ha assolutamente bisogno di tornare a casa. Mi raccomando, è l'ultima chance di riportare Chico a casa. Scrivete al governatore della Florida che ha origini abruzzesi, Ron De Santis, viene dalla mia regione, gente che crede ancora ai valori. Rocco mi fido di te».



