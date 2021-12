Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo un film?»

Protagonista indiscusso di questa sesta edizione del Gf Vip è sicuramente Alex Belli. Egoman, così lo chiamano sui social, ha fatto parlare di se nella casa e anche fuori non è da meno. Il suo rapporto equivoco con Soleil Sorge e le non-reazioni della moglie Delia Duran lo hanno messo al centro di un triangolo che ancora fa discutere molto. Eliminto dal loft di Cinecittà per non aver rispettato le normative di sicureza anti-Covid, Belli una volta uscito spara a zero su molti suoi ex coinquilini. Tra Aldo Montano e Alessandro Basciano l'ex di Centovetrine ne ha per tutti. A raccogliere le sue dichiarazioni stavolta è stata Rosalinda Cannavò che lo ha voluto come ospite a Casa Chi.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli: «Non... TELEVISIONE Gf Vip, scintille tra Alex e Aldo: «Le tue ex hanno più... CANALE 5 Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo il litigio con Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: scoppia la polemica social:... CANALE 5 Alex Belli a Verissimo: «Contrario ai falsi gossip». Ma... PENSAVO FOSSE AMORE... Alex Belli e Soleil Sorge, faccia a faccia al Gf Vip: «Vita da... TELEVISIONE Alex Belli, l'attore torna a Mediaset: la notizia bomba su... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge e Alex Belli: il fidanzato dell'influencer... PERSONE Delia Duran: ecco chi è la moglie di Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo...

Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli: «Non parlare di me, pensa a tua moglie»

Gf Vip, la proposta di Siffredi ad Alex Belli

E tra un «poi vedremo cosa accadrà con Soleil» e un «Aldo Montano ha messo dei blocchi» che non si spiega ma al quale risponde con «una stoccata da schermitore televisivo», l'attore fa una rivelazione che lascia tutti senza parole: anche a lui Rocco Siffredi ha fatto una proposta lavorativa. Quindi non solo Arisa è corteggiata dal regista di film porno. Alex e Rocco fecero insieme L'Isola dei famosi e da quella esperienza i due sono rimasti in contatto. «Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte all'Isola tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale».

Gf Vip, scintille tra Alex e Aldo: «Le tue ex hanno più corna delle renne di Babbo Natale». Signorini li divide

Gabriele Parpiglia domanda e l'indiscrezione esce

«C’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei».