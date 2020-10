Roby Facchinetti a "Oggi è un altro giorno": «Ho 5 figli da 3 madri diverse, si vogliono tutti bene»

Roby Facchinetti si racconta a "Oggi è un altro giorno". In occasione dell'uscita del suo romanzo "Katy Per sempre", l'ex Pooh ha parlato della moglie Giovanna Lorenzini, a cui è dedicato il libro: «Siamo insieme da 34 anni, tanto tempo. Per me ha fatto tanto, ha avuto tanta comprensione, tanto amore, è innamorata sì dell’artista ma soprattutto dell’uomo e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. Lei ama e basta».

E sulla sua vita privata, Roby Facchinetti ha svelato: «Il mio più grande successo è la mia famiglia allargata. Cinque figli da 3 madri diverse… Non è affatto semplice! Io ho fatto sì che si sentissero comunque fratelli perché è quello che sono».

Tornando su Giovanna Lorenzini, Facchinetti ha concluso: «Lei ama e basta. Il minimo che potessi fare è dedicarle il mio romanzo. Stare più di 30 anni insieme? Bisogna che ci sia della condivisione, crescere insieme e delle regole che facciano bene alla coppia, come uscire insieme a cena solo io e lei una volta a settimana».

Ultimo aggiornamento: 17:30

