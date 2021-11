Roberto Farnesi papà per la prima volta a 52 anni: nata la figlia con la compagna Lucya Belcastro

Roberto Farnesi a 52 anni è diventato papà per la prima volta. È nata la figlia avuta dalla compagna Lucya Belcastro, una studentessa 28enne. A mostrare tutta la sua gioia è stato lo stesso attore sui social: «Buongiorno principessa!», il suo post su Instagram mentre tiene la piccola tra le braccia.

Roberto Farnesi diventa papà a 52 anni, l'annuncio su Instagram: «Lucya aspetta una bambina»

Roberto Farnesi e la fidanzata Lucya Belcastro

I due sono molto discreti nella loro vita privata: Lucya è una studentessa nata a Montevarchi, in Toscana, nel 1996. Rispetto a Farnesi ha ben 26 anni in meno e sui social cercano di apparire il meno possibile. Solo a giugno lui aveva dato la bella notizia della gravidanza condividendola con i suoi follower. Roberto aveva confessato di voler chiamare la figlia Mia, anche se aveva aggiunto: «Ad avere l'ultima parola sarà la mamma». Per annunciare la gravidanza della Belcastro, Farnesi aveva sfoggiato un pancione finto e si era lanciato in balli sfrenati. Ora dagli occhi dolci con cui guarda la piccola, sembra già innamorato perso.