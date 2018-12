La Termali, ex moglie di Zenga: «Non gli parlo da vent’anni, per i figli ho rinunciato a Baudo e alla tv»

Roberta Termali si confessa nella puntata di giovedì 13 dicembre di Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai1, Caterina Balivo ha intervistato Roberta Termali, ex conduttrice e seconda moglie di Walter Zenga, allenatore del Venezia e storico portiere dell’Inter e della Nazionale:

Gli sarò sempre grata per avermi regalato Nicolò e Andrea – ha esordito la Termali a proposito dei due figli – ma purtroppo non ci sentiamo da vent’anni

L’ospite ha percorso i motivi della rottura con il campione: “Tra coppe, campionato e Nazionale non era mai presente. Quando l’Inter giocava in casa andavamo a vederlo, in trasferta evitavamo perché per lui non era abbastanza sicuro. Dopo la separazione lui poi è andato a vivere in America, mentre io sono rimasta nelle Marche per amore di un altro uomo”.



La Termali ha rivelato che da madre ha dovuto rinunciare alla carriera televisiva: “Ho detto di no a Pippo Baudo per Gran Varietà del 1990 perché Nicolò era piccolino. Mi rispose: ‘Certi treni passano una volta sola’ e confesso che aveva ragione. Se mi sono pentita? Rifarei tutto, anche se ho molta nostalgia della tv”.

