Roberta Scardola (ex I Cesaroni) è incinta: «Perché non lavoro più in tv? Ho avuto problemi con delle agenzie»

Classe '86, romana doc, professione: attrice. Roberta Scardola, è stata la Carlotta de I Cesaroni e ora (circa 10 anni dopo dall'ultima puntata della serie tv), è incinta.

L'artista diventerà mamma a marzo della piccola Rachele Maria. Dal 2016 è legata a Daniele Antonucci un uomo lontano dai riflettori .Si sono incontrati grazie ad amici in comune: lui è di Torino, lei di Roma ma a Milano era per una tournèe teatrale. Così poi complici una cena e qualche sguardo ijn piu' e da allora non si sono piu' lasciati.

Roberta Scardola, cosa ha fatto dopo I Cesaroni?

La piccola nascerà a Roma: qui Roberta Scardola vive con il compagno, che per amore ha lasciato la sua città. Si è raccontata a Diva e Donna Roberta che però parla anche di carriera. Perché quello che tutti si chiedono è: che fine ha fatto Carlotta de I Cesaroni?. «Ho avuto dei problemi con delle agenzie: non mi mandarono a dei provini e non mi dissero che dei registi mi avevano cercato perché volevano spingere altre loro attrici. - è lei stessa a spiegarlo - Quando lo scoprii fu un duro colpo. Ero stanca, disillusa, non avevo voglia di attaccarmi al telefono per cercare un’altra agenzia, ma senza è più difficile lavorare in tv»

Così lontana dal piccolo schermo l'attrice si è gettata a capofitto nel teatro. Ha difatti creato una'accademia di recitazione. Ma non nasconde che la vita da set le manca.