Robert De Niro padre a 79 anni? Un giovanetto: davanti a lui anche Julio Iglesias e Bernie Ecclestone. Il recordman ne aveva 101

Noè diventò padre di Sem a 500 anni, cento prima del Diluvio: la Bibbia è molto precisa e quindi gli attuali primatisti di longevità paterna, fra i quali si è ora inserito Robert De Niro, restano ben distaccati. A ogni modo neppure il pluriOscar De Niro è in cima alla classifica nonostante i 79 anni che lo vedono commuoversi per il settimo figlio avuto, secondo indiscrezioni non confermate, con la 32enne campionessa di arti marziali Tiffany Chen, qualche mese fa fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante in compagnia della star.

Ma chi precede in questa graduatoria di padri inossidabili?

Intanto il numero uno è in testa sub iudice perché non ci sono prove definitive sul fatto che James E. Smith, predicatore dell'Illinois, avesse 101 e 10 quando la moglie Anna Smith, 38 anni, partorì l'ultimo figlio nel 1951. Altre fonti lo retrocedono a 86 anni, comunque niente male.

Pure su Ramjit Raghav, contadino recordman dell'India, ci sono dubbi sui 94 anni, età in cui ebbe addirittura il primo figllio seguito dal secondo a 96, sempre dalla moglie Shakuntala, 54 anni.

Finalmente un nome senza incertezze: ecco l'australiano Les Colley dall'Australia sposato a una donna delle isole Fiji che gli ha dato 9 figlio l'ultimo dei quali quando aveva 92 anni e 11 mesi. Qui è Guinness book of record a fare testo.

A 92 anni e 10 mesi ecco invece Mahmud al-Adam padre per la tredicesima volta nel 2017 a Hebron, in Cisgiordania, grazie alla seconda moglie Abeer, 42 anni.

In alto in graduatoria anche il cantante Julio Iglesias Senior morto di infarto nel 2005: pochi giorni prima della sua dipartita saltò fuori che a 90 anni era diventato padre per la seconda volta grazie alla moglie americana Ronna Keith di 42 anni.

Infine spicca, a 89 anni, ben dieci in pieni di Bob De Niro, il Napoleone della Formula Uno, Bernie Ecclestone che ha avuto il quarto figlio a quella bella età grazie alla relazione con Fabiana Flosi, 44 anni. E non è detto che nella grande tenuta del miliardario inglese la cicogna sia atterrata per l'ultima volta.