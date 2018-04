Rita Rusic contro Valeria Marini: «Ha rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori»

Durissimo attacco di Rita Rusic a Valeria Marini. Parole di fuoco in diretta a Il Sabato Italiano, condotto da Eleonora Daniele su Rai1. L'ex moglie del produttore commenta, in collegamento da Miami, la festa per il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori col figlio Mario, alcuni amici e l'ex compagna Valeria Marini.



«Sarà arrabbiatissimo Mario, che detesta le telecamere, essere inquadrato ed essere fotografato», dice Rita Rusic all'ex marito in studio con il suo press agent e amico di famiglia, Angelo Perrone. «Sai le cose sfuggono un pò di mano. Purtroppo io sono solo, se c'era Rita sarebbe stato tutto diverso» replica Gori. «Ma che devo fare il poliziotto io?» sbotta lei.





«Al compleanno sono venute delle persone che vuoi fare?» continua il produttore quasi giustificandosi. «No, è tutto fatto apposta per dare fastidio alla famiglia», rimarca Rita, ricordandogli che lo scorso dicembre, quando ha avuto un serio problema di salute, «abbiamo visto chi c'era» e chi veniva soltanto «per farsi pubblicità». «Valeria Marini non è gradita dai figli», attacca la Rusic senza lasciare nulla all'immaginazione. «È lei che ha rovinato la vita della famiglia, parecchio, e ha dato molto fastidio», aggiunge, sostenendo di essere anche stata letteralmente «cacciata da una festa di compleanno del figlio, davanti ai presenti».