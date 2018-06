Rihanna single, ha lasciato il miliardario saudita: «Le ha spezzato il cuore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che 'We found love': dopo circa un anno di relazione, la popstarha deciso di piantare in asso il suo fidanzato, il 30enne miliardario saudita. La conferma è giunta da una persona molto vicina alla cantante barbadiana.«Sì, gli ha spezzato il cuore, ma si era stufata di quella relazione dopo essere stata molto bene con lui» - ha dichiarato la fonte anonima a MediaTakeOut - «Purtroppo, lei è fatta così: finisce sempre per stancarsi delle relazioni e spezza il cuore a tutti i suoi fidanzati». Rihanna, d'altronde, è nota per essere poco propensa ai rapporti sentimentali stabili e duraturi. Neanche l'immensa ricchezza di Hassan Jameel (proveniente da una famiglia di imprenditori che può vantare un patrimonio di oltre 1,5 miliardi di dollari) è bastata a far cambiare idea a Rihanna, che da sola può comunque vantare un bel gruzzolo a disposizione.Il 30enne Hassan Jameel possiede tutti i diritti di Toyota nel mercato mediorientale e la sua famiglia è proprietaria di ben 14 squadre di calcio del campionato saudita. Alla faccia del conflitto d'interessi, verrebbe da dire. Va detto, però, che la famiglia Jameel è dedita ad attività filantropiche di sostegno all'istruzione in varie zone del mondo che sono valse anche un'onorificenza da parte della regina Elisabetta del Regno Unito. Intanto, si susseguono le voci che parlano di un riavvicinamento di Rihanna al collega, con cui era stata qualche anno fa: entrambi, infatti, sono tornati single da poco e i fan sperano di vederli ancora insieme.