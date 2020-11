Regina Elisabetta, la sorella Margaret e l'amante rocker: ecco chi è

Il mondo del gossip non si riposa mai; quando poi riguarda la famiglia reale la curiosità schizza alle stelle. No questa volta non c'entrano Harry e Meghan ma bensì la sorella della Regina Elisabetta, Margaret, e un noto rocker con il quale avrebbe avuto una liason. Margaret avrebbe avuto una storia d'amore se pur breve con Mick Jagger. A raccontare questo gossip, la puntata in onda il 27 aprile alle 21.15 su Sky di Urban Myth, la serie prodotto da Sky Arts Uk che ripercorre e racconta i miti, le leggende i pettegolezzi legati ai personaggi della storia. In questo secondo appuntamento viene raccontato il legame tra Jagger e la principessa Margaret. Crediti foto@Ufficio Stampa Sky Arte, @Kikapress

