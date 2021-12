La Regina Elisabetta cancella (con dispiacere) il pranzo di Natale a Windsor: «Troppi rischi per il Covid»

Si dice che la Regina abbia annullato il tradizionale pranzo di Natale che doveva svolgersi martedì prossimo al Castello di Windsor e che avrebbe visto la partecipazione di 50 ospiti: figli, nipoti, bisnipoti e cugini. L'evento, a cui Elisabetta teneva particolarmente, è stato annullato «con rammarico».

Misura precauzionale

Una fonte ha affermato che si tratta di una misura "precauzionale" adottata nel bel mezzo del forte aumento dei casi di Covid nel Regno Unito. Questa decisione sarebbe stata presa per paura che il pranzo mettesse a rischio i piani natalizi di troppe persone. Una fonte di palazzo ha dichiarato: «Il pranzo di famiglia pre-natalizio non andrà avanti. La decisione è precauzionale in quanto si ritiene che metterà a rischio gli arrangiamenti natalizi di troppe persone se andasse avanti».

Mentre c'è rammarico che sia stato cancellato, c'è la convinzione che sia la cosa giusta da fare per tutti gli interessati. Si ritiene che Sua Maestà sia ancora impegnata a celebrare il Natale a Sandringham con un piccolo numero di parenti stretti, come fa dal 1988. Questa mossa rischia di essere un duro colpo per la regina che si prepara a celebrare il suo primo Natale senza il marito, il principe Filippo.