Regina Elisabetta, a rischio il discorso di Natale: il rumor che spaventa e il possibile sostituto, cosa sta succedendo?

LOLNEWS.IT - La Regina Elisabetta si sta preparando a celebrare il primo Natale senza Filippo circondata dall’affetto dei membri senior della Royal Family: se appare sempre più certo che non verranno Harry e Meghan, sembra anche in forse il tradizionale discorso alla Nazione. Buckingham Palace non ha rilasciato alcun aggiornamento sulla salute di Sua Maestà dalla domenica della Memoria e il commentatore reale Neil Sean avanza l’ipotesi che quest’anno la Regina verrà sostituita.

Discorso di Natale, Carlo sostituto?

A mettere da parte la sovrana potrebbe essere Carlo, per scongiurare brutte ricadute e iniziare effettivamente a prendere il suo posto: “Sua Maestà potrebbe non essere abbastanza in forma per rivolgersi alla nazione il giorno di Natale. Sua Altezza Reale il Principe Carlo dovrebbe intervenire e rivolgersi alla nazione il giorno di Natale”. Sospettiamo la Regina non abbia voglia di abdicare se non quando succederà l’inenarrabile, ma staremo a vedere cosa succederà.

