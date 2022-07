Red Ronnie replica Crozza: «Per imitarmi fa un gesto del Dio Vishnu»

«Crozza - Red Ronnie: Bibbia Dio è vegano, Vishnu, alieni ci libereranno, John Lennon, Noè 15.10.21. Prima di fare la mia imitazione, Maurizio Crozza dice che io sono stato ospite in passato di alcuni suoi programmi e si rammarica di non avermi parlato...». Lo scrive su Twitter Red Ronnie postando un video in cui c'è sia Crozza, che lo prende in giro sarcasticamente, sia lo stesso Red Ronnie mentre dichiara le cose prese di mira dal comico.

Prima di fare la mia imitazione, Maurizio Crozza dice che io sono stato ospite in passato di alcuni suoi programmi e si rammarica di non avermi parlato...https://t.co/J2DQNTIeRA — Red Ronnie (@RedRonnie) July 1, 2022

Crozza, nel video della puntata postata da Red Ronnie su Twitter, parlando di lui, sorride: «Speriamo che ne nascano altri di personaggi così, perché è bellissimo, danno tanta felicità, perché è infinito. Ci sono personaggi che hanno vita breve, ma questo è...», sorride di nuovo il comico genovese girando il dito nell'aria come a disegnare un vortice...un gesto che, osserva Red Ronnie, «Crozza fa sempre, imitando me. Ma io ho scoperto che questo gesto lo faceva Vishnu, davvero». E Red mostra la foto della divinità Vishnu.