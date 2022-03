Red Canzian sta meglio: il suo sorriso a Oggi è un altro giorno. La figlia: «Ero gelosa di Mara Venier»

Red Canzian è reduce da un problema di salute che ha spaventato tutta la famiglia. A Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, il cantante trevigiano e la figlia Chiara raccontano quei momenti difficili e la voglia, nonostante tutto, di portare in scena l'opera musicale su Casanova. L'ex membro dei Pooh ha avuto un'infezione a gennaio e ha rischiato la vita.

APPROFONDIMENTI IL SOGNO Domenica In, Red Canzian rivela la malattia e il ricovero: «Mi... POOH Red Canzian, come sta: il video dall'ospedale. «Il ricovero...

Red Canzian a Oggi è un altro giorno

«Una cosa grave. Fino alla sera prima stavo bene e il giorno dopo stavo male. Un'infezione che ha preso tutto e si stava attaccando alla mia protesi aortica. Grazie al cielo ho troppe cose da fare. Sono stato curato in maniera straordinaria. Sragionavo, ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo», ha spiegato Canzian. Poi sull'opera, che doveva andare in scena proprio in quei giorni, ha aggiunto: «Meno male che Chiara ha portato avanti tutto»

E lei ha ammesso: «Papà era stato ricoverato e io ero a casa col Covid. È stato uno sconvolgimento. Ho messo una barriera alle emozioni perché non potevo cedere e volevo che fosse tutto perfetto e che l'opera potesse andare in scena al massimo». Infine, un retroscena: «Ero gelosa di papà, ero piccola e lo vedevo in tv con Mara Venier e così quando tornava gli chiedevo cosa facesse con quella bionda»,