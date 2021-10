L'italiana Virginia Bettarini sposa il granduca Romanov, le nozze (show) a San Pietroburgo

Un'italiana in Russia. San Pietroburgo, l'ex capitale imperiale russa, ospita il matrimonio-show di un discendente della famiglia reale russa nel primo evento del genere in più di un secolo. Il granduca George Mikhailovich Romanov, infatti, si sposa oggi con la fidanzata (italiana) Rebecca Virginia Bettarini nella cattedrale di Sant'Isacco in un'elaborata cerimonia religiosa con centinaia di ospiti stranieri presenti. L'ultimo zar di Russia Nicola II, sua moglie e i suoi cinque figli furono uccisi da un plotone d'esecuzione rivoluzionario nel luglio 1918 nella cantina della casa di un mercante a Ekaterinburg.

«Questa città è stata il primo posto in Russia in cui siamo tornati», ha detto George Mikhailovich, 40 anni, alla testata pietroburghese Fontanka riguardo alla scelta di San Pietroburgo per il suo matrimonio. «E' un luogo molto, molto vicino alla famiglia».

Sarah Ferguson e il matrimonio di William e Kate, 10 anni dopo ancora non ci sta: «Non ero degna di essere invitata...»

Maria Sharapova, la più bella del tennis sposa il fidanzato segreto: nozze con Gilkes, amico dei reali inglesi

Bettarini, 39 anni, si è convertita alla fede ortodossa russa l'anno scorso e ha preso il nome di Victoria Romanovna. Figlia dell'ambasciatore Roberto Bettarini, si è ufficialmente fidanzata nel dicembre 2020, dopo che il granduca ha ricevuto il permesso di sposarsi da sua madre, che è formalmente capo della casa imperiale.