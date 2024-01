Re Carlo, Harry, Lady Diana: ecco le pagelle scolastiche (da incubo) dei reali. Si salvano solo Kate e William

I reali? Un branco di somari. Seppur abbiano frequentato le scuole (e le università) più prestigiose del Regno Unito i membri della famiglia reale inglese non hanno mai brillato nelle materie scolastiche. La conferma arriva dalle pagelle scolastiche di Sarah Ferguson, la (ex) moglie del principe Andrea, che sono state ritrovate per caso nella sua vecchia scuola.

Risultato? Menomale che non serve una laurea per portare la corona.

La duchessa di York

Finora si pensava che la duchessa di York se la fosse cavata abbastanza bene sui banchi, visto che è diventata una affermata scrittrice: ma non è così, perché si è scoperto che agli esami che concludono la scuola dell'obbligo a 16 anni Sarah aveva preso un buono voto solo all'inglese orale e strappato la sufficienza in arte, ma era stata sonoramente bocciata in lingua e letteratura inglese, biologia, francese e geografia. Una caporetto, insomma, tanto che la futura duchessa non aveva proseguito oltre i suoi studi.

La pagella di re Carlo

E che dire di re Carlo? Il sovrano inglese ottenne la sufficienza soltanto in due materie (storia e francese) all’esame di maturità, e nonostante la “terribile” pagella, riuscì a essere ammesso a Cambridge, una delle università più esclusive del mondo, dove si laureò con “lower second”, il secondo voto più basso.

Harry

Che ad Harry la scuola non fosse mai piaciuta lo racconta lui stesso nel suo libro "Spare". Pare che quando arrivò a Eton, la battuta che girava fra le mamme della scuola era «adesso sono tranquilla, mio figlio non è il più scemo di tutti gli allievi». Il principe alla maturità se la cavò abbastanza bene in arte (ma solo perché gli insegnanti fecero il lavoro per lui) e rimediò una insufficienza in geografia: anche per questo non andò all'università e finì all'accademia militare.

Diana? Una testa di legno

La più zuccona di tutte, però, era sua madre Diana, che si autodefiniva «una testa di legno»: lasciò la scuola dell'obbligo senza ottenere alcun diploma.

William e Kate: i "geni" in famiglia

Gli unici che se la sono cavata benino sono William e Kate. Lui alla maturità ha preso il voto più alto in geografia, è andato discretamente in storia dell'arte e ha ottenuto la sufficienza in biologia, Sembra che, come Harry, anche il principe William fosse intenzionato a non conseguire la laurea: si era iscritto all’Università scozzese di St Andrews nel 2001, iniziando a studiare Storia dell’Arte, lo stesso corso della sua futura moglie Kate. Pentito della scelta fatta, voleva dunque mollare, ma sarebbe stata proprio Kate a consigliargli di proseguire cambiando però corso di studi. Così si è laureato con un "upper second", che è un buon voto ma non è il più alto. Kate, invece, è stata la più brava. Ha addirittura ottenuto il massimo in matematica e arte e non ha fatto male in inglese (praticamente un genio, a confronto dei suoi parenti). Anche lei ha concluso il percorso universitario con una una votazione buona.