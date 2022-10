Carlo III, in vendita la villa con dieci camere da letto con vista sul Castello di Windsor

Essere il nuovo vicino del re Carlo III potrebbe non essere più un sogno impossibile. Il mercato immobiliare offre sempre nuove sorprese e stavolta a finire in vendita è la tenuta di Harford Manor, una dimora storica circondata da 40 acri di terreno, confinanti con il Castello di Windsor.

Carlo III, in vendita la villa

La villa, che consta di dieci camere da letto, salone con camino, sala della musica, sala da pranzo, due cucine con isola centrale, sala giochi con biliardo, terrazza panoramica e uno svariato numero di bagni, di cui uno con enorme vasca idromassaggio in marmo, e cabine armadio, è in vendita alla cifra di 30 milioni di sterline, circa 34 milioni di euro. Un prezzo certo stellare, ma giustificato anche dall'illustre vicinato: niente di meno che la royal family britannica. Come mostra una ripresa aerea della proprietà, pubblicata dal Daily Mail, l'immobile è circondato da un'imponente cancellata in ferro battutto, mentre un vialetto conduce direttamente alla villa, a cui è possibile accedere anche via cielo grazie a una piattaforma per gli elicotteri, situata non lontano dagli otto posti cauto coperti. Nel parco si trovano anche una scuderia e un piccolo maneggio, ideale per ogni appassionato di cavalli. L'edificio è di concezione moderna, pratico e funzionale nella distribuzione dei suoi ampi spazi, frutto del designer Richard Bellman. «Storicamente, un maniero e la sua tenuta suggerivano grandezza, e Harford Manor è una magnifica, contemporanea, creazione del ventunesimo secolo di questo concetto», si legge nell'annuncio. «È una casa squisita che offre il massimo della vita di lusso». Completano l'offerta un campo da tennis, una palestra e una piscina coperta di dodici metri, con vista sullo storico Castello di Windsor. Quello che si dice una vita da re.