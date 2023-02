Re Carlo vieterà il balcone ai figli di Harry e Meghan durante l'incoronazione: ecco il motivo

Tra i momenti più attesi dell'incoronazione di Re Carlo III, c'è il momento in cui la famiglia reale si affaccerà al balcone di Buckingham Palace. Tuttavia, chi aspetta di vedere Harry, Meghan e i loro figli, potrebbe rimanere deluso.

Re Carlo, all'incoronazione i figli di Harry non saranno al balcone

Facciamo un passo indietro per capire cosa è previsto dal protocollo reale: quando sua madre fu incoronata nel 1953, Carlo - che aveva solo quattro anni - ebbe l'opportunità di partecipare e affacciarsi sul famoso balcone per salutare la folla, poiché era il diretto erede al trono. Sua sorella minore Anne, infatti, che aveva soltanto due anni all'epoca, non partecipò all'evento.

La decisione

I piccoli Archie e Lilibet Diana sono attualmente sesto e settima nella linea di successione al trono e, se Harry e Meghan decideranno di partecipare all'incoronazione recandosi nel Regno Unito, è probabile che rimarranno dietro le quinte dell'evento.

