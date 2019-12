Chi l'ha detto che rappare non è una cosa da donne? L'avanzata italiana delle rapper

di Mattia Marzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Chi l'ha detto che rappare non è una cosa per signorine? Da Baby K a Myss Keta, passando per Madame, Priestess, Elettra Lamborghini e Chadia Rodriguez: l'altra faccia della scena è donna. Rimaste a lungo in disparte, le ragazze del rap hanno iniziato a farsi ascoltare. Facendosi largo con fierezza in un ambiente dominato prevalentemente da maschi. Sono determinate: non lasciano che i pregiudizi gli sbarrino la strada. Femmine alfa, come cantava Baby K: Guerriera sopra un palco, sguardo verso l'alto. Classe 1983,...