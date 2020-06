Raimondo Todaro e Francesca Tocca, matrimonio finito: « Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse»

Raimondo Todaro

Francesca Tocca

Ultimo aggiornamento: 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul matrimonio trae la moglie, sul piccolo schermo come ballerina professionista di “Amici” di Maria De Filippi, cala il sipario. Il maestro di “Ballando con le stelle” ha reso pubblica la notizia con un post dal suo account Instagram in cui fa sapere che l’amore, dopo 6 anni, è ormai finito.Dopo le voci che li volevano già separati da tempo per via del flirt di Francesca ad “Amici” con Valentin Alexandru, Raimondo ha scritto il post in cui però non traspare negatività nei confronti della ex: “01.06.2014 Sono passati 6 anni da quel giorno – ha scritto accompagnando la foto del suo matrimonio - Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L'amore è strano, delle volte rimane ma prende un'altra forma e penso che sia quello che è successo.Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a @francescatocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c'è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l'amore, sempre!”.