Raffaella Carrà, in vendita la maxi-villa all'Argentario realizzata da Giò Pomodoro: 12 stanze e 12 bagni, un vigneto e un eliporto

La villa di Raffaella Carrà all'Argentario è in vendita.

Dopo la dimora di Vigna Clara da quasi 400 mq e un prezzo che supera i 2 milioni di euro, anche la proprietà in Toscana della indimenticabile Raffa è sul mercato. La villa, realizzata dall'artista Giò Pomodoro, è situata sulla Panoramica e ha una vista mozzafiato sull'isola del Giglio.

La villa di Raffaella Carrà all'Argentario: il prezzo

La villa si estende su 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto e ampio spazio per ospitare un maneggio, segnala La Nazione. Ad occuparsi della vendita è il portale Lionard Luxury Real Estate, che tiene il prezzo riservato, ma non inferiore ai due milioni di euro.

Le caratteristiche

«La villa padronale, di 716 mq, si sviluppa su 3 livelli - scrive l'agenzia che si occupa della vendita -. Unica per la sua tipologia edilizia è costruita in pietra locale con mura possenti, che regalano una sensazione di benessere e sicurezza. Dal punto di vista artistico, l'organizzazione degli spazi risponde alla concezione dell'edificio come una scatola ottico-scultorea, che da una parte raccoglie la luce naturale dalle finestre, convogliandola all'interno in maniera diversa a seconda delle stagioni e delle diverse ore del giorno, dall'altra plasma la luce stessa attraverso la sua proiezione su gli elementi scultorei che diventano decorativi, animandosi e trasformandosi proprio grazie a questi giochi di ombre e luci».

«Un ampio viale dalla strada principale si snoda con un sentiero profumato con antichi alberi di olivo e da folti cespugli di lavanda conduce all'ingresso della villa - continua la descrizione - All'interno si trovano il salone con camino, la cucina con grande dispensa, 7 camere da letto, 7 bagni, sala relax, palestra con ampia vetrata vista mare e due cantine al piano seminterrato, con soffitto a botte in pietra viva e pavimento in cotto, secondo la migliore tradizione toscana. Al primo piano, un terrazzo panoramico regala scorci mozzafiato. Dal retro si accede a un cortile, ideale per grandi pranzi all'aperto, attrezzato con griglie e una cucina professionale coperta».

«La seconda villa facente parte del complesso si sviluppa su due livelli per un totale di 236 mq. Ospita al suo interno un grande salone con camino, 3 camere da letto e tre bagni. Infine, la dependance in posizione panoramica sul poggio si compone di 2 grandi camere con relativi servizi per un totale di 236 mq».