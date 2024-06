Oggi, 7 giugno 2024, il principe William è stato senza dubbio l'invitato più importante alla cattedrale di Chester, in occasione del matrimonio di Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster e Olivia Henson, il “society wedding” dell'anno. William è arrivato alla cerimonia da un ingresso laterale della chiesa, senza essere accompagnato dalla moglie Kate Middleton, la Principessa di Galles, ancora alle prese con le terapie per il cancro che le è stato diagnosticato. Il giorno precedente, William aveva preso parte alle celebrazioni per ricordare l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, evento che lo ha costretto a mancare le prove generali delle nozze. Prove a cui probabilmente sarebbe stato presente, visto il ruolo di primaria importanza che il figlio del re Carlo ha ricoperto in questo matrimonio, quello di «usciere».

Un ingresso discreto per l'erede al trono

Nonostante il suo status di erede al trono, William ha optato per un approccio più discreto per l'occasione. Invece di arrivare con le tradizionali auto o carrozze statali, il Principe è stato visto arrivare con altri ospiti in un furgone Sprinter, entrando silenziosamente nella cattedrale attraverso un ingresso laterale. Questo gesto ha messo in evidenza la volontà di William di partecipare all'evento senza rubare la scena allo sposo nel suo giorno più importante.

You’ll need to squint - but Prince William has just made his (VERY understated) arrival as an usher at the Duke of Westminster and Olivia Henson’s wedding in Chester pic.twitter.com/sSUizZfAz5 — Natasha Livingstone (@NatashaLgstone) June 7, 2024

Il ruolo di usciere: per William non è la prima volta

Il rapporto tra William e Hugh risale all'infanzia, e questa lunga amicizia ha portato il principe a ricoprire un ruolo speciale nel matrimonio del duca, quello di “usher”. L'usciere è colui che viene scelto per accogliere gli ospiti e guidarli ai loro posti all'interno della chiesa, un compito di grande onore che sottolinea ulteriormente i profondi legami tra le due famiglie. La scelta di Hugh di affidare questo ruolo a William, piuttosto che a Harry, è stata probabilmente alla base di un'ulteriore spaccatura tra i due fratelli. Per William, questo non era un ruolo nuovo: aveva già servito come usciere a un matrimonio della famiglia Grosvenor nel 2004, quando lui e il fratello Harry parteciparono alle nozze di Lady Tamara Grosvenor, la sorella maggiore di Hugh, con Edward van Cutsem nella stessa cattedrale di Chester.

Assenze e tensioni: il ruolo di George

Nonostante i profondi legami familiari, il principe Harry e Meghan Markle non erano presenti alla cerimonia. Hugh Grosvenor è anche padrino del principe Archie, il figlio di cinque anni di Harry e Meghan. Tuttavia, le tensioni esistenti all'interno della famiglia reale hanno portato all'assenza del duca e della duchessa di Sussex. Secondo una fonte vicina agli sposi, Hugh e Harry hanno raggiunto un accordo comune per gestire questa situazione delicata. Ad essere scelto come paggetto, con il compito di introdurre il corteo nuziale in Chiesa, è stato George, il figlio di William e Kate. Ad essere assente è stata ovviamente anche Kate, ancora alle prese con le cure per il cancro che le è stato diagnosticato.