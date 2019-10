Il principe Harry e i dissapori in famiglia: «Con William abbiamo preso due strade diverse»

"We are certainly on different paths at the moment, but I will always be there for him, and as I know he will always be there for me," Prince Harry said of his brother, Prince William. "But as brothers, you have good days and you have bad days." https://t.co/pWJv39Caz0 — CNN International (@cnni) October 21, 2019

C'è tensione in famiglia a. Sui rapporti tra i principisi è sempre speculato, ma adesso la conferma di tensioni tra i due arriva proprio da uno dei diretti interessati: è stato Harry ad ammettere che il rapporto con il fratello maggiore è fatto di «». La rivelazione viene da quello che è destinato a diventare il passaggio più ripreso della doppia intervista del secondogenito di Carlo e Diana in coppia con la consorteai microfoni di, parte del documentario incentrato sul recente viaggio indei due.«Si è scritto molto di presunti attriti con tuo fratello. Quanto di questo è vero?» ha chiesto al principe il giornalista. Per la prima volta, Harry non ha evaso la risposta e ha confermato che «Sotto la pressione a cui questa famiglia è sottoposta, è inevitabile che le cose succedano.». Ma occhio agli allarmismi. Con la stessa sincerità con cui Harry rivela che non tutto è sempre rose e fiori, aggiunge anche che «Io per lui ci sarò sempre, e so che per lui vale lo stesso. Non ci vediamo più spesso come un tempo perchè siamo molto impegnati. Ma lo amo molto e la maggior parte delle notizie che si sentono sono inventate. Come fratelli, si hanno giorni migliori e giorni peggiori».Da tempo i tabloid parlavano di forti dissapori tra ile il fratello maggiore e proprio a queste frizioni attribuivano la scelta di Harry e Meghan di trasferirsi da. Si era detto che il motivo principale di questa scelta sarebbero state presunte tensioni tra le mogli dei due, Meghan e, anche se, riporta la CNN, il trasferimento sarebbe invece legato al desiderio crescente di indipendenza di Harry e la volontà di William di prepararsi al cambio di regno quando il padre diventerà Re d'Inghilterra.Nella doppia intervista, anche Meghan si è lasciata andare. La Markle ha confermato le grandi difficoltà che ha riscontrato nell'adattarsi alla vita da reale dopo il matrimonio dello scorso anno.Ma ancor più destabilizzante per lei è stata la lotta continua con i tabloid, denunciati in tribunaleassieme al marito con accuse di violazioni della loro privacy, ai quali rinfaccia di averla presa di mira in particolare durante l'attesa del piccoloNon che non fosse stata avvertita dei lati negativi della vita che stava per intraprendre quando si fidanzò con Harry. La Markle racconta infatti che prima delle nozze alcuni «amici britannici» le sconsigliarono disposarsi con un erede al trono del Regno: «I tabloid distruggeranno la tua vita» le dissero. Ma il timore non l'ha fermata e, nonostante tutto, la duchessa si dice «felice» del suo matrimonio. Una battaglia con la ricerca della stabilità mentale difficile per l'ex attrice, catapultata in un mondo che non le è mai appartenuto, ma che, grazie all'appoggio del marito, è quantomeno combattuta in due. Ancora una volta, durante l'intervista, Harry ha detto infatti che non permetterà che a Meghan succeda «quello che è successo a mia madre».